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"русским духом" больше не пахнет: Залужный показал, как ВСУ "помогли эвакуировать" остатки российского гарнизона со Змеиного

Киев • УНН

 • 1005429 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный показал видео, как ВСУ "помогли эвакуировать" остатки российского гарнизона со Змеиного и добавил, что на острове "русским духом" больше не пахнет, передает УНН.

Детали

По словам Залужного, вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей.

Цитата

"Мы "помогли" оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там "русским духом" не пахнет. Все будет Украина!" – написал Залужный в Telegram.

Контекст

Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил из Змеиного и, вероятно, покинули остров. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео ударов украинских военных по российским оккупантам на острове Змеиный.

Позже минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".

Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, российские оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество.

Компания Maxar Technologies показала, как выглядит остров Змеиный после бегства оттуда российских оккупантов.

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