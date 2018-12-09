Румунія блокує заяву ЄС щодо Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Офіційний Бухарест вважає, що зараз невідповідні умови для прийняття критичних висновків щодо Молдови з боку Євросоюзу. Про це повідомляє молдавське видання Newsmaker, передає УНН.
"В обставинах, що склалися Румунія вважає, що поки не виконані всі умови для прийняття рішень ради глав МЗС ЄС", - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства Румунії. У МЗС країни також уточнили, що, крім Румунії, проти прийняття документа виступили "інші країни ЄС".
У відомстві зазначили, що, хоча Румунія підтримує єдиний підхід ЄС у відносинах з Молдовою, "є нюанси у визначенні найефективніших підходів".
"Вважаємо дуже важливим, щоб Європейський союз проводив зважену, послідовну і прагматичну політику щодо країн-сусідів. Румунія виступає за підтримання постійного і предметного діалогу між ЄС і владою Республіки Молдова", - йдеться в заяві МЗС Румунії.
У Бухаресті вважають, що ЄС повинен прямо доносити до Кишинева свою позицію і очікування в тому, що стосується виконання зобов'язань з реформ. Відповідним форматом для таких дискусій в румунському відомстві вважають засідання Комітету з асоціації ЄС-Молдова.
Як нагадало видання, заяву про ситуацію в Молдові одноголосно схвалили 7 грудня на засіданні Ради глав МЗС Євросоюзу. Остаточно його повинні були затвердити 10 грудня але Румунія та Угорщина виступили проти.
Нагадаємо, в період головування Румунії в ЄС з 1 січня по 30 червня 2019 року Молдова не подаватиме заяву про вступ до Європейського Союзу.
Депутати парламенту Молдови на засіданні 18 жовтня не підтримали ініціативу Демпартії включити курс на євроінтеграцію в Конституцію країни.