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Румунія блокує заяву ЄС щодо Молдови

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Офіційний Бухарест вважає, що зараз невідповідні умови для прийняття критичних висновків щодо Молдови з боку Євросоюзу. Про це повідомляє молдавське видання Newsmaker, передає УНН.

Румунія блокує заяву ЄС щодо Молдови

"В обставинах, що склалися Румунія вважає, що поки не виконані всі умови для прийняття рішень ради глав МЗС ЄС", - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства Румунії. У МЗС країни також уточнили, що, крім Румунії, проти прийняття документа виступили "інші країни ЄС".

У відомстві зазначили, що, хоча Румунія підтримує єдиний підхід ЄС у відносинах з Молдовою, "є нюанси у визначенні найефективніших підходів".

"Вважаємо дуже важливим, щоб Європейський союз проводив зважену, послідовну і прагматичну політику щодо країн-сусідів. Румунія виступає за підтримання постійного і предметного діалогу між ЄС і владою Республіки Молдова", - йдеться в заяві МЗС Румунії.

У Бухаресті вважають, що ЄС повинен прямо доносити до Кишинева свою позицію і очікування в тому, що стосується виконання зобов'язань з реформ. Відповідним форматом для таких дискусій в румунському відомстві вважають засідання Комітету з асоціації ЄС-Молдова.

Як нагадало видання, заяву про ситуацію в Молдові одноголосно схвалили 7 грудня на засіданні Ради глав МЗС Євросоюзу. Остаточно його повинні були затвердити 10 грудня але Румунія та Угорщина виступили проти.

Нагадаємо, в період головування Румунії в ЄС з 1 січня по 30 червня 2019 року Молдова не подаватиме заяву про вступ до Європейського Союзу.

Депутати парламенту Молдови на засіданні 18 жовтня не підтримали ініціативу Демпартії включити курс на євроінтеграцію в Конституцію країни.

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