Парламент Молдовы не поддержал инициативу о включении евроинтеграции в Конституцию

В первом и во втором чтении за проект проголосовало только 54 народных избранника, а для изменения Конституции нужно минимум 67 голосов.



"У этой страны был шанс, но, кажется, это дело следующего поколения", — подытожил обсуждения проекта и голосование спикер Андриан Канду.



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Во время голосования во втором чтении депутаты от Либеральной и Либерально-демократической партий в знак протеста покинули зал заседаний.



Как сообщал УНН, КСУ получил обращение Рады по закреплению в Конституции курса на ЕС и НАТО.