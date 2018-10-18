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Парламент Молдови не підтримав ініціативу про включення євроінтеграції до Конституції

Парламент Молдови не підтримав ініціативу про включення євроінтеграції до Конституції

Київ • УНН

 • 7922 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Депутати парламенту Молдови на засіданні 18 жовтня не підтримали ініціативу Демпартії включити курс на євроінтеграцію в Конституцію країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsmaker.

У першому і в другому читанні за проект проголосувало лише 54 народних обранця, а для зміни Конституції потрібно мінімум 67 голосів.

"У цієї країни був шанс, але, здається, це справа наступного покоління", - підсумував обговорення проекту і голосування спікер Андріан Канду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Курс на ЄС і НАТО: Порошенко сподівається, що зміни до Конституції незабаром приймуть

Під час голосування у другому читанні депутати від Ліберальної і Ліберально-демократичної партій в знак протесту покинули зал засідань.

Як повідомляв УНН, КСУ отримав звернення Ради по закріпленню в Конституції курсу на ЄС і НАТО.

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