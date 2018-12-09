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Румыния блокирует заявление ЕС по Молдове

Киев • УНН

 • 10352 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Официальный Бухарест считает, что сейчас неподходящие условия для принятия критических выводов по Молдове со стороны Евросоюза. Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker, передает УНН.

Румыния блокирует заявление ЕС по Молдове

"В сложившихся обстоятельствах Румыния посчитала, что пока не выполнены все условия для принятия выводов совета глав МИД ЕС", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Румынии. В МИДе страны также уточнили, что, кроме Румынии, против принятия документа выступили "и другие страны ЕС".

В ведомстве отметили, что, хотя Румыния поддерживает единый подход ЕС в отношениях с Молдовой, "есть нюансы в определении самых эффективных подходов".

"Считаем очень важным, чтобы Европейский союз проводил взвешенную, последовательную и прагматичную политику в отношении стран-соседей. Румыния выступает за поддержание постоянного и предметного диалога между ЕС и властями Республики Молдова", - говорится в заявлении МИД Румынии.

В Бухаресте считают, что ЕС должен прямо доносить до Кишинева свою позицию и ожидания в том, что касается выполнения обязательств по реформам. Подходящим форматом для таких дискуссий в румынском ведомстве считают заседания Комитета по ассоциации ЕС-Молдова.

Как напомнило издание, заявление о ситуации в Молдове единогласно одобрили 7 декабря на заседании Совета глав МИД Евросоюза. Окончательно его должны были утвердить 10 декабря, но Румыния и Венгрия выступили против.

Напомним, в период председательства Румынии в ЕС с 1 января по 30 июня 2019 года Молдова не будет подавать заявление о вступлении в Европейский Союз.

Депутаты парламента Молдовы на заседании 18 октября не поддержали инициативу Демпартии включить курс на евроинтеграцию в Конституцию страны.

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