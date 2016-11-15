Рух вулицею Хрещатик у Києві відновили
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Рух транспорту вулицею Хрещатик у столиці відновлено, передає кореспондент УНН.
Рух транспорту відновлено в обидва боки.
Як повідомляв УНН, 15 листопада вранці на вулиці Хрещатик перекрили рух транспорту. Поліція перекривала рух вулицею через масові заходи та високий рівень терористичної загрози.
Нагадаємо, рух транспорту відновлено на вулиці Грушевського у Києві.
За даними поліції, затриманих під час масових акцій у Києві немає.