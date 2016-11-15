Движение по улице Крещатик в Киеве восстановлено
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Движение транспорта по улице Крещатик в столице восстановлено, передает корреспондент УНН.
Движение транспорта восстановлено в обе стороны.
Как сообщал УНН, 15 ноября утром на улице Крещатик перекрыли движение транспорта. Полиция перекрывала движение по улице через массовые мероприятия и высокий уровень террористической угрозы.
Напомним, движение транспорта восстановлено на улице Грушевского в Киеве.
По данным полиции, задержанных во время массовых акций в Киеве нет.