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15 марта, 19:03 • 110568 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153440 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129489 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122608 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108248 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103242 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99751 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128911 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Движение по улице Крещатик в Киеве восстановлено

Движение по улице Крещатик в Киеве восстановлено

Киев • УНН

 • 12064 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Движение транспорта по улице Крещатик в столице восстановлено, передает корреспондент УНН.

Движение транспорта восстановлено в обе стороны.

Как сообщал УНН, 15 ноября утром на улице Крещатик перекрыли движение транспорта. Полиция перекрывала движение по улице через массовые мероприятия и высокий уровень террористической угрозы.

Напомним, движение транспорта восстановлено на улице Грушевского в Киеве.

По данным полиции, задержанных во время массовых акций в Киеве нет.

Украинские Национальные Новости

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