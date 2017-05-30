Рух транспорту на Одеській площі тимчасово закриють
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Сьогодні вночі рух транспорту на з’їздах зі шляхопроводу на Одеській площі в Києві тимчасово закриють. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Із 22:00 30 травня до 06:00 31 травня в рамках капітального ремонту шляхопроводу на Одеській площі проводитимуть роботи з облаштування асфальтобетонного покриття на з’їздах із шляхопроводу зі сторони Кільцевої дороги, у зв’язку з чим на них почергово буде закрито рух транспорту.
Як повідомляв УНН, у столиці тимчасово змінять маршрут тролейбуси №93Н, 92Н, а також трамвай №14.
Крім того, на Відрадному проспекті у Києві 31 травня буде частково обмежено рух транспорту.