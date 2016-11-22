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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
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Рух київських трамваїв №28 та №33 обмежать до 30 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У зв’язку із заміною трамвайних колій на вулиці Гната Хоткевича в Києві рух трамваїв № 28 та № 33 закривається до 30 листопада. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.

Рух київських трамваїв №28 та №33 обмежать до 30 листопада

Так, з 17 до 30 листопада 2016 року з 23:50 до 05:00 рух трамвайних маршрутів № 28, № 33 закривається.

Останні відправлення трамваїв відбудуться за маршрутами:

— № 28 (ст. м. “Лісова” о 22:19, вул. Милославська о 23:07);
— № 33 (ДВРЗ у напрямку вул. Сабурова о 22:19, вул. Сабурова о 23:15).

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