Рух київських трамваїв №28 та №33 обмежать до 30 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У зв’язку із заміною трамвайних колій на вулиці Гната Хоткевича в Києві рух трамваїв № 28 та № 33 закривається до 30 листопада. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, з 17 до 30 листопада 2016 року з 23:50 до 05:00 рух трамвайних маршрутів № 28, № 33 закривається.
Останні відправлення трамваїв відбудуться за маршрутами:
— № 28 (ст. м. “Лісова” о 22:19, вул. Милославська о 23:07);
— № 33 (ДВРЗ у напрямку вул. Сабурова о 22:19, вул. Сабурова о 23:15).