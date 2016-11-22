Движение киевских трамваев №28 и №33 ограничат до 30 ноября

Так, с 17 до 30 ноября 2016 года с 23:50 до 05:00 движение трамвайных маршрутов № 28, № 33 закрывается.

Последние отправления трамваев пройдут по маршрутам:

- № 28 (ст. м. "Лесная" в 22:19, ул. Милославская в 23:07)

- № 33 (ДВРЗ в направлении ул. Сабурова в 22:19, ул. Сабурова в 23:15).