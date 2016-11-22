Движение киевских трамваев №28 и №33 ограничат до 30 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В связи с заменой трамвайных путей на улице Гната Хоткевича в Киеве движение трамваев № 28 и № 33 закрывается до 30 ноября. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Так, с 17 до 30 ноября 2016 года с 23:50 до 05:00 движение трамвайных маршрутов № 28, № 33 закрывается.
Последние отправления трамваев пройдут по маршрутам:
- № 28 (ст. м. "Лесная" в 22:19, ул. Милославская в 23:07)
- № 33 (ДВРЗ в направлении ул. Сабурова в 22:19, ул. Сабурова в 23:15).