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Після повернення з росії викрадених дітей їх рідні отримають по 50 тисяч гривень
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Розвідники знищили ворожу РЛС "Зоопарк-1М" вартістю майже $25 млн

Київ • УНН

 • 1974 перегляди

Українські розвідники бригади "Чорний ліс" знищили рідкісну ворожу РЛС "Зоопарк-1М", вартість якої оцінюється в 25 млн доларів. Така РЛС використовується росією для контрбатарейної боротьби.

Розвідники знищили ворожу РЛС "Зоопарк-1М" вартістю майже $25 млн

Розвідники бригади артрозвідки "Чорний ліс" ліквідували рідкісну ворожу радіолокаційну "Зоопарк-1М" на одному з ключових напрямків. Пересувний комплекс запілінгували під час руху в полі і накрили вогнем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сухопутні війська у Telegram.

Деталі

Завдяки майстерним діям українських військових, була виявлена і скоригована атака по радіолокаційному комплексу ворога під час його розгортання.

Ще на один російський "Зоопарк-1М" стало менше! Удар по РЛС навели розвідники бригади "Чорний ліс". Ціна такої техніки — близько 25 млн доларів США. Ця РЛС - дуже небезпечна: вона точно вираховує позиції артилерії, мінометів та ППО під час стрільби

- йдеться у повідомленні.

РЛС "Зоопарк-1М" використовується росією для контрбатарейної боротьби. Швидко розгортається і точно пілінгує об'єкти розвідки. Виявляє ствольну артилерію та ракетні комплекси під час ведення вогню мінами, снарядами, ракетами.

Нагадаємо

Українські бійці артрозвідки "Чорний ліс" на одному із важливих напрямків знищили ще один російський "Тор-М2", вартість якого складає близько $25 млн.

Лілія Набока

Лілія Набока

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