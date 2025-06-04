Разведчики уничтожили вражескую РЛС "Зоопарк-1М" стоимостью почти $25 млн
Киев • УНН
Украинские разведчики бригады "Черный лес" уничтожили редкую вражескую РЛС "Зоопарк-1М", стоимость которой оценивается в 25 млн долларов. Такая РЛС используется россией для контрбатарейной борьбы.
Разведчики бригады артразведки "Черный лес" ликвидировали редкую вражескую радиолокационную "Зоопарк-1М" на одном из ключевых направлений. Передвижной комплекс запилинговали во время движения в поле и накрыли огнем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сухопутные войска в Telegram.
Детали
Благодаря мастерским действиям украинских военных, была выявлена и скорректирована атака по радиолокационному комплексу врага во время его развертывания.
Еще на один российский "Зоопарк-1М" стало меньше! Удар по РЛС навели разведчики бригады "Черный лес". Цена такой техники — около 25 млн долларов США. Эта РЛС - очень опасна: она точно высчитывает позиции артиллерии, минометов и ПВО во время стрельбы
РЛС "Зоопарк-1М" используется россией для контрбатарейной борьбы. Быстро разворачивается и точно пилингует объекты разведки. Выявляет ствольную артиллерию и ракетные комплексы во время ведения огня минами, снарядами, ракетами.
Напомним
Украинские бойцы артразведки "Черный лес" на одном из важных направлений уничтожили еще один российский "Тор-М2", стоимость которого составляет около $25 млн.