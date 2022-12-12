Розвідка має годину: у ГУР розповіли про нову схему польотів російських літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. росія змінила схему польотів своїх бомбардувальників для обходу української протиповітряної оборони. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибіцький в інтерв'ю The New York Times заявив, що розвідники мають годину, щоб відстежити польоти і запуск ракет, передає УНН.
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За словами Скібіцького, з жовтня російські війська обирають обхідні маршрути, щоб уникнути протиповітряної оборони України.
"Зазвичай українська розвідка має близько години після зльоту російських бомбардувальників з бази, щоб відстежити польоти, перш ніж пілоти дістануться "зони вогню" і запустять ракети", – сказав представник ГУР.
Він зазначив, що росія намагається проникнути в український повітряний простір з Чорного моря на півдні, з району Каспійського моря на південний схід, з росії на схід та з білорусі на північ.
Скібіцький додав, що під час масованих атак ракети одночасно летять із усіх боків.
Нагадаємо
Запасів ракет у російської армії вистачить на три-п'ять масованих ударів по Україні.