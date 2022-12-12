У разведки есть час: в ГУР рассказали о новой схеме полетов российских самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. россия изменила схему полетов своих бомбардировщиков для обхода украинской противовоздушной обороны. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The New York Times заявил, что у разведчиков есть час, чтобы отследить полеты и запуск ракет, передает УНН.
Детали
По словам Скибицкого, с октября российские войска выбирают обходные маршруты, чтобы избежать противовоздушную оборону Украины.
"Обычно у украинской разведки есть около часа после взлета российских бомбардировщиков с базы, чтобы отследить полеты, прежде чем пилоты достанутся "зоны огня" и запустят ракеты", – сказал представитель ГУР.
Он отметил, что россия пытается проникнуть в украинское воздушное пространство с Черного моря на юге, из района Каспийского моря на юго-восток, из россии на восток и из беларуси на север.
Скибицкий добавил, что во время массированных атак ракеты одновременно вылетают со всех сторон.
Напомним
Запасов ракет у российской армии хватит на три-пять массированных ударов по Украине.