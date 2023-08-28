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Розстріляв охоронця супермаркету у Бучі: російському військовому оголосили про підозру

Розстріляв охоронця супермаркету у Бучі: російському військовому оголосили про підозру

Київ • УНН

 • 750534 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Під час тимчасової окупації Київської області у лютому 2022 року російський військовий розстріляв охоронця одного з супермаркетів міста Буча. Слідчі Нацполіції повідомили, що оголосили фігуранту, який нині перебуває у полоні і дає покази щодо воєнних злочинів рф, про підозру, інформує УНН.

Цитата

"Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України оголошено підозру військовослужбовцю збройних сил рф, який 27 лютого 2022 року у місті Буча здійснив розстріл цивільної особи", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, 27 лютого о 8 годині ранку російські військові здійснили чергову спробу захоплення міста Буча. Для цього колона російської техніки на чолі з першою батальйонно-тактичною групою 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ зс рф рухалася вулицею Вокзальна у напрямку міста Ірпінь.

Зазначається, що у цей час старший офіцер першої самохідно-артилерійської батареї цього підрозділу по радіозв’язку віддав своїм підлеглим наказ розстрілювати всіх людей, які були у чорному одязі. Виконуючи наказ, військові рф із автоматів Калашникова відкрили вогонь по охоронцю місцевого супермаркету.

"Охоронник не мав зброї та не чинив жодного спротиву військовим. Поранений чоловік намагався врятуватися від російських убивць – він зміг добігти до супермаркету, щоб сховатися. Однак від отриманого поранення помер", - повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що до цього воєнного злочину причетний 21-річний військовослужбовець. На початку лютого 2023 року його взяли в полон ЗСУ в Харківській області. Наразі фігурант дає покази щодо воєнних злочинів, скоєних військовими підрозділу армії рф.

На підставі зібраних доказів окупанту оголосили про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднане, поєднані з умисним вбивством. За вчинення воєнного злочину йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

Служба безпеки встановила особи ще п’ятьох воєнних злочинців рф, які причетні до масових убивств цивільного населення Київщини під час окупації регіону.

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