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Расстрелял охранника супермаркета в Буче: российскому военному объявили о подозрении

Расстрелял охранника супермаркета в Буче: российскому военному объявили о подозрении

Киев • УНН

 • 750530 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Во время временной оккупации Киевской области в феврале 2022 года российский военный расстрелял охранника одного из супермаркетов города Буча. Следователи Нацполиции сообщили, что объявили фигуранту, который сейчас находится в плену и дает показания о военных преступлениях рф, о подозрении, информирует УНН.

Цитата

"Следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины объявлено подозрение военнослужащему вооруженных сил рф, который 27 февраля 2022 года в городе Буча совершил расстрел гражданского лица", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 27 февраля в 8 часов утра российские военные совершили очередную попытку захвата города Буча. Для этого колонна российской техники во главе с первой батальонно-тактической группой 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вс рф двигалась по улице Вокзальная в направлении города Ирпень.

Отмечается, что в это время старший офицер первой самоходно-артиллерийской батареи этого подразделения по радиосвязи отдал своим подчиненным приказ расстреливать всех людей, которые были в черной одежде. Выполняя приказ, военные рф из автоматов Калашникова открыли огонь по охраннику местного супермаркета.

"Охранник не имел оружия и не оказывал никакого сопротивления военным. Раненый мужчина пытался спастись от российских убийц – он смог добежать до супермаркета, чтобы спрятаться. Однако от полученного ранения скончался", - сообщили в Нацполиции.

Правоохранители установили, что к этому военному преступлению причастен 21-летний военнослужащий. В начале февраля 2023 года его взяли в плен ВСУ в Харьковской области. Сейчас фигурант дает показания о военных преступлениях, совершенных военными подразделения армии рф.

На основании собранных доказательств оккупанту объявили о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, соединенное, соединенные с умышленным убийством. За совершение военного преступления ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Напомним

Служба безопасности установила личности еще пяти военных преступников рф, которые причастны к массовым убийствам гражданского населения Киевщины во время оккупации региона.

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