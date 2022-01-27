Розстріл у Дніпрі: у Нацгвардії назвали імена загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Національній гвардії України повідомили імена загиблих внаслідок розстрілу, що стався вночі у Дніпрі, пише УНН.
Цитата
“Вічна пам’ять загиблим:
старший лейтенант Буганов Олександр Олександрович (НГУ);
молодший сержант Драган Олександр Олександрович (НГУ);
старший солдат Левківський Артем Володимирович (НГУ);
солдат Чернік Леонід Леонідович (НГУ);
Лебединець Віра Сергіївна (контролер КПП, відомча воєнізована охорона);
Командування та особовий склад висловлює співчуття рідним та близьким загиблих під час надзвичайної події, що трапилася у Дніпрі”, — інформує пресслужба НГУ.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу “Южмаш” сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.
ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавщи розстріл у Дніпрі як умисне вбивство.
Підозрюваного вранці затримали правоохоронці.