Розстріл у Дніпрі: у Нацгвардії назвали імена загиблих

Цитата

“Вічна пам’ять загиблим:

старший лейтенант Буганов Олександр Олександрович (НГУ);

молодший сержант Драган Олександр Олександрович (НГУ);

старший солдат Левківський Артем Володимирович (НГУ);

солдат Чернік Леонід Леонідович (НГУ);

Лебединець Віра Сергіївна (контролер КПП, відомча воєнізована охорона);

Командування та особовий склад висловлює співчуття рідним та близьким загиблих під час надзвичайної події, що трапилася у Дніпрі”, — інформує пресслужба НГУ.

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу “Южмаш” сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавщи розстріл у Дніпрі як умисне вбивство.

Підозрюваного вранці затримали правоохоронці.