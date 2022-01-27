Розстріл у Дніпрі: у мережі публікують відео з затриманим
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Після того, як підозрюваного у розстрілі у Дніпрі нацгвардійця Артема Рябчука виявили, відео моменту затримання поширив радник голови МВС Антон Геращенко, пише УНН.
Деталі
"Момент затримання негідника, який безжалісно розстріляв своїх співслужбовців", - написав під відео Геращенко.
Також у мережі з'явилося й інше, де нібито затриманий розповідає про те, що сталося. Відео шириться у соцмережах і показали в ефірі одного із телеканалів.
Чоловік на іншому відео розповідає про хронологію подій, як нібито брав автомат і здійснював постріли. Додамо, наразі не зрозуміло, чи оприлюднене друге відео стосується інциденту.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули - четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.
ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавщи розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали.