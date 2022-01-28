Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: стрілка доставили до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. До Кіровського районного суду Дніпропетровська доставили підозрюваного у розстрілі нацгвардійців в Дніпрі Артемія Рябчука для розгляду клопотання про застосування до нього запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.
Наразі Рябчука доставили до суду для обрання запобіжного заходу під посиленим конвоєм. Він був у формі нацгвардійця і кайданках.
ЗМІ повідомляють, що клопотання про запобіжний захід можуть розглянути у закритому режимі.
Що було раніше
У Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Південного регіону повідомляли, що Кіровський районний суд Дніпропетровська сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу Рябчуку.
Прокуратура проситиме підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія.
Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.
ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.
Кіровський районний суд Дніпропетровська сьогодні о 16:00 планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у розстрілі нацгвардійців в Дніпрі Артемію Рябчуку.
Прокуратура проситиме підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.