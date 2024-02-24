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Розширюємо кулінарну екосистему за допомогою інвестицій: в МХП розповіли про партнерства з українськими бізнесами

Київ • УНН

 • 94341 перегляди

МХП планує розширити виробництво готових харчових продуктів за рахунок інвестиційної діяльності, щоб запропонувати споживачам більше високоякісних кулінарних продуктів.

Розширюємо кулінарну екосистему за допомогою інвестицій: в МХП розповіли про партнерства з українськими бізнесами

Інвестиції для компанії МХП – один зі способів розширити кулінарну екосистему, щоб пропонувати споживачам якомога більше якісної їжі. Про це на конференції Forbes AgriFood розповів заступник голови правління з M&A компанії МХП Дмитро Зозуля, передає УНН.

Деталі

За його словами, компанія МХП має амбітні плани щодо масштабування виробництва продуктів, готових до споживання, зокрема за рахунок інвестиційної діяльності. 

"Якщо говорити про мету нашої трансформації із сировинної компанії в кулінарну, то вона описується дуже просто – годувати людей. Всі ми знаємо, що люди не їдять в чистому вигляді м’ясо курки – люди їдять котлети. Люди не їдять зерно, кукурудзу – люди їдять продукти. Наша мета – запропонувати споживачеві ці продукти. Й інвестиційна діяльність спрямована на те, щоб пришвидшити цей шлях", – розповів Дмитро Зозуля.

В компанії орієнтуються на те, що хоче споживач, і на те, де і як йому це зручно зʼїсти. Й від цієї потреби формують свою стратегію – як органічного зростання, так і партнерств, злиття та поглинання.

"Ми в МХП розуміємо, що ринок їжі набагато більший, ніж ринок, скажімо, просто курки. Наша мета – ставати лідером в галузі продуктів харчування і вести Україну до лідерства на світовому ринку. Й на цьому шляху є багато напрямів, які нам легше, швидше і ефективніше опановувати в кооперації з іншими гравцями ринку", – резюмував Дмитро Зозуля.

Також Зозуля розповів про те, які принципи інвестування впроваджені в МХП.

"МХП – інвестор, який грає по правилах. Якщо ми про щось домовилися, то завжди це виконаємо. На початку співпраці завжди проговорюємо ролі, зони відповідальності, процес ухвалення рішень. Загалом МХП у ролі інвестора діє як сервісна компанія – допомагає партнерам вирішувати проблеми, що заважають зростати. І не лише грошима, а й експертизою", – резюмував він.

Довідка

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами компанія відкрила по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів "Мʼясомаркет", заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини "Їжа Свіжа", "Наша Ряба". 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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