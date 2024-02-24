Розширюємо кулінарну екосистему за допомогою інвестицій: в МХП розповіли про партнерства з українськими бізнесами
Київ • УНН
МХП планує розширити виробництво готових харчових продуктів за рахунок інвестиційної діяльності, щоб запропонувати споживачам більше високоякісних кулінарних продуктів.
Інвестиції для компанії МХП – один зі способів розширити кулінарну екосистему, щоб пропонувати споживачам якомога більше якісної їжі. Про це на конференції Forbes AgriFood розповів заступник голови правління з M&A компанії МХП Дмитро Зозуля, передає УНН.
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За його словами, компанія МХП має амбітні плани щодо масштабування виробництва продуктів, готових до споживання, зокрема за рахунок інвестиційної діяльності.
"Якщо говорити про мету нашої трансформації із сировинної компанії в кулінарну, то вона описується дуже просто – годувати людей. Всі ми знаємо, що люди не їдять в чистому вигляді м’ясо курки – люди їдять котлети. Люди не їдять зерно, кукурудзу – люди їдять продукти. Наша мета – запропонувати споживачеві ці продукти. Й інвестиційна діяльність спрямована на те, щоб пришвидшити цей шлях", – розповів Дмитро Зозуля.
В компанії орієнтуються на те, що хоче споживач, і на те, де і як йому це зручно зʼїсти. Й від цієї потреби формують свою стратегію – як органічного зростання, так і партнерств, злиття та поглинання.
"Ми в МХП розуміємо, що ринок їжі набагато більший, ніж ринок, скажімо, просто курки. Наша мета – ставати лідером в галузі продуктів харчування і вести Україну до лідерства на світовому ринку. Й на цьому шляху є багато напрямів, які нам легше, швидше і ефективніше опановувати в кооперації з іншими гравцями ринку", – резюмував Дмитро Зозуля.
Також Зозуля розповів про те, які принципи інвестування впроваджені в МХП.
"МХП – інвестор, який грає по правилах. Якщо ми про щось домовилися, то завжди це виконаємо. На початку співпраці завжди проговорюємо ролі, зони відповідальності, процес ухвалення рішень. Загалом МХП у ролі інвестора діє як сервісна компанія – допомагає партнерам вирішувати проблеми, що заважають зростати. І не лише грошима, а й експертизою", – резюмував він.
Довідка
МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами компанія відкрила по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів "Мʼясомаркет", заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".