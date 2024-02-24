Расширяем кулинарную экосистему с помощью инвестиций: в МХП рассказали о партнерствах с украинскими бизнесами

Инвестиции для компании МХП - один из способов расширить кулинарную экосистему, чтобы предлагать потребителям как можно больше качественной пищи. Об этом на конференции Forbes AgriFood рассказал заместитель председателя правления по M&A компании МХП Дмитрий Зозуля, передает УНН.

Детали

По его словам, компания МХП имеет амбициозные планы по масштабированию производства продуктов, готовых к потреблению, в частности за счет инвестиционной деятельности.

"Если говорить о цели нашей трансформации из сырьевой компании в кулинарную, то она описывается очень просто - кормить людей. Все мы знаем, что люди не едят в чистом виде мясо курицы - люди едят котлеты. Люди не едят зерно, кукурузу - люди едят продукты. Наша цель - предложить потребителю эти продукты. И инвестиционная деятельность направлена на то, чтобы ускорить этот путь", - рассказал Дмитрий Зозуля.

В компании ориентируются на то, что хочет потребитель, и на то, где и как ему это удобно съесть. И от этой потребности формируют свою стратегию - как органического роста, так и партнерств, слияний и поглощений.

"Мы в МХП понимаем, что рынок еды гораздо больше, чем рынок, скажем, просто курицы. Наша цель - становиться лидером в области продуктов питания и вести Украину к лидерству на мировом рынке. И на этом пути есть много направлений, которые нам легче, быстрее и эффективнее осваивать в кооперации с другими игроками рынка", - резюмировал Дмитрий Зозуля.

Также Зозуля рассказал о том, какие принципы инвестирования внедрены в МХП.

"МХП - инвестор, который играет по правилам. Если мы о чем-то договорились, то всегда это выполним. В начале сотрудничества всегда проговариваем роли, зоны ответственности, процесс принятия решений. В целом МХП в роли инвестора действует как сервисная компания - помогает партнерам решать проблемы, мешающие расти. И не только деньгами, но и экспертизой", - резюмировал он.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1500 торговых точек разного направления. Это сеть магазинов "Мясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".