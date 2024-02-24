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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Расширяем кулинарную экосистему с помощью инвестиций: в МХП рассказали о партнерствах с украинскими бизнесами

Расширяем кулинарную экосистему с помощью инвестиций: в МХП рассказали о партнерствах с украинскими бизнесами

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 08:00  •  2148 просмотра

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МХП планирует расширить производство готовых пищевых продуктов за счет инвестиционной деятельности, чтобы предложить потребителям больше высококачественных кулинарных продуктов.

Инвестиции для компании МХП - один из способов расширить кулинарную экосистему, чтобы предлагать потребителям как можно больше качественной пищи. Об этом на конференции Forbes AgriFood рассказал заместитель председателя правления по M&A компании МХП Дмитрий Зозуля, передает УНН.

Детали

По его словам, компания МХП имеет амбициозные планы по масштабированию производства продуктов, готовых к потреблению, в частности за счет инвестиционной деятельности. 

"Если говорить о цели нашей трансформации из сырьевой компании в кулинарную, то она описывается очень просто - кормить людей. Все мы знаем, что люди не едят в чистом виде мясо курицы - люди едят котлеты. Люди не едят зерно, кукурузу - люди едят продукты. Наша цель - предложить потребителю эти продукты. И инвестиционная деятельность направлена на то, чтобы ускорить этот путь", - рассказал Дмитрий Зозуля.

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В компании ориентируются на то, что хочет потребитель, и на то, где и как ему это удобно съесть. И от этой потребности формируют свою стратегию - как органического роста, так и партнерств, слияний и поглощений.

"Мы в МХП понимаем, что рынок еды гораздо больше, чем рынок, скажем, просто курицы. Наша цель - становиться лидером в области продуктов питания и вести Украину к лидерству на мировом рынке. И на этом пути есть много направлений, которые нам легче, быстрее и эффективнее осваивать в кооперации с другими игроками рынка", - резюмировал Дмитрий Зозуля.

Также Зозуля рассказал о том, какие принципы инвестирования внедрены в МХП.

"МХП - инвестор, который играет по правилам. Если мы о чем-то договорились, то всегда это выполним. В начале сотрудничества всегда проговариваем роли, зоны ответственности, процесс принятия решений. В целом МХП в роли инвестора действует как сервисная компания - помогает партнерам решать проблемы, мешающие расти. И не только деньгами, но и экспертизой", - резюмировал он.

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Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1500 торговых точек разного направления. Это сеть магазинов "Мясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба". 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Розширюємо кулінарну екосистему за допомогою інвестицій: в МХП розповіли про партнерства з українськими бізнесами
Expanding the culinary ecosystem through investment: MHP talks about partnerships with Ukrainian businesses
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Расширяем кулинарную экосистему с помощью инвестиций: в МХП рассказали о партнерствах с украинскими бизнесами

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