Розпочато роботу над внесенням пропозицій до проекту Нацстратегії поводження із відходами – Мінприроди
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. З 16 листопада у Міністерстві екології та природних ресурсів України відбуватимуться засідання всіх шести консультаційно-робочих підгруп, на яких розглядаються пропозиції та зауваження за результати аналізу проекту Національної стратегії поводження з відходами, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
До складу консультаційно-робочих підгруп увійшли представники різних інституцій, асоціації промислових підприємств, екологічні НУО, дослідні установи, споживчі організації та інші організації.
“Консультаційно-робочі підгрупи працюють за напрямками: муніципальні відходи, відходи будівництва та знесення, небезпечні відходи, промислові безпечні відходи, сільськогосподарські відходи, відходи електричного та електронного устаткування і використані батарейки та акумулятори”, — повідомили у Мінприроди.
Засідання консультаційно-робочих підгруп триватимуть до 18 листопада.
Як повідомляв УНН, у ВР мають намір змінити законодавство щодо поводження з небезпечними відходами.