Начата работа над внесением предложений к проекту Нацстратегии обращения с отходами - Минприроды
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. С 16 ноября в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины пройдут заседания всех шести консультационно-рабочих подгрупп, на которых рассматриваются предложения и замечания по результаты анализа проекта Национальной стратегии обращения с отходами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В состав консультационно-рабочих подгрупп вошли представители различных институтов, ассоциации промышленных предприятий, экологические НПО, исследовательские учреждения, потребительские организации и другие организации.
"Консультационно-рабочие подгруппы работают по направлениям: муниципальные отходы, отходы строительства и сноса, опасные отходы, промышленные безопасные отходы, сельскохозяйственные отходы, отходы электрического и электронного оборудования и использованные батарейки и аккумуляторы", - сообщили в Минприроды.
Заседания консультационно-рабочих подгрупп продлятся до 18 ноября.
Как сообщал УНН, в ВР намерены изменить законодательство по обращению с опасными отходами.