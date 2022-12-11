Розмова Зеленського та Байдена: обговорили важливість формування ефективної ППО для України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з американським колегою Джозефом Байденом. Подякував за безпрецедентну оборонну та фінансову допомогу, яку США надають Україні.
Про це повідомив Гарант у своєму Telegram, передає УНН.
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“Це не лише сприяє досягненню успіху на полі бою, а й підтримує стабільність української економіки”, — наголосив Гарант, маючи на увазі допомогу США.
Зеленський зауважив, що Україна цінує допомогу, яку Штати надають на відновлення енергосистеми України та сподівається на подальше поглиблення співпраці у цій сфері.
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“Наголосив на важливості формування ефективної протиповітряної оборони для України. Потрібно зробити все можливе для захисту мирного населення України та її критичної інфраструктури. Це особливо важливо саме зараз, коли в Україні розпочався зимовий період”, — сказав Президент.
Додамо
До цього Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, яка була спрямована на підготовку конференції щодо відновлення України.