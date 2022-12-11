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Розмова Зеленського та Байдена: обговорили важливість формування ефективної ППО для України

Розмова Зеленського та Байдена: обговорили важливість формування ефективної ППО для України

Київ • УНН

 • 762794 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з американським колегою Джозефом Байденом. Подякував за безпрецедентну оборонну та фінансову допомогу, яку США надають Україні.

Про це повідомив Гарант у своєму Telegram, передає УНН.

Деталі

“Це не лише сприяє досягненню успіху на полі бою, а й підтримує стабільність української економіки”, — наголосив Гарант, маючи на увазі допомогу США.

Зеленський зауважив, що Україна цінує допомогу, яку Штати надають на відновлення енергосистеми України та сподівається на подальше поглиблення співпраці у цій сфері.

Цитата

“Наголосив на важливості формування ефективної протиповітряної оборони для України. Потрібно зробити все можливе для захисту мирного населення України та її критичної інфраструктури. Це особливо важливо саме зараз, коли в Україні розпочався зимовий період”, — сказав Президент.

Додамо

До цього Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, яка була спрямована на підготовку конференції щодо відновлення України.

Українські Національні Новини

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