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Макрон: розмова з Зеленським була спрямована на підготовку конференції щодо відновлення України

Макрон: розмова з Зеленським була спрямована на підготовку конференції щодо відновлення України

Київ • УНН

 • 1128737 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Розмова двох президентів була спрямована на підготовку конференції щодо відновлення України, яка відбудеться у Парижі наступного вівторка, передає УНН.

Деталі

Еммануель Макрон говорив телефоном з Володимиром Зеленським у неділю, щоб підготуватися до нової конференції із підтримки України.

"З президентом Зеленським ми підготували конференції, яку Франція приймає у вівторок: першу, міжнародну, для задоволення потреб України, щоб пережити зиму, та другу з французькими компаніями, які займаються відновленням країни", - повідомив президент Франції у Twitter.

"Ми синхронізували наші позиції перед віртуальним самітом G7 та конференцією підтримки у Парижі. Ми обговорили виконання нашого плану із десяти пунктів для миру, оборонної співпраці та енергетичної стабільності", - написав президент України у Twitter.

Володимир Зеленський виступить у режимі відео під час цієї конференції у вівторок "за стійкість та відновлення України", а прем'єр-міністр Денис Шмигаль буде присутнім на заході.

Додамо

За даними Єлисейського палацу, у конференції братимуть участь глави держав, глави урядів, міністри з 47 країн, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

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