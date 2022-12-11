Макрон: розмова з Зеленським була спрямована на підготовку конференції щодо відновлення України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Розмова двох президентів була спрямована на підготовку конференції щодо відновлення України, яка відбудеться у Парижі наступного вівторка, передає УНН.
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Еммануель Макрон говорив телефоном з Володимиром Зеленським у неділю, щоб підготуватися до нової конференції із підтримки України.
"З президентом Зеленським ми підготували конференції, яку Франція приймає у вівторок: першу, міжнародну, для задоволення потреб України, щоб пережити зиму, та другу з французькими компаніями, які займаються відновленням країни", - повідомив президент Франції у Twitter.
"Ми синхронізували наші позиції перед віртуальним самітом G7 та конференцією підтримки у Парижі. Ми обговорили виконання нашого плану із десяти пунктів для миру, оборонної співпраці та енергетичної стабільності", - написав президент України у Twitter.
Володимир Зеленський виступить у режимі відео під час цієї конференції у вівторок "за стійкість та відновлення України", а прем'єр-міністр Денис Шмигаль буде присутнім на заході.
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За даними Єлисейського палацу, у конференції братимуть участь глави держав, глави урядів, міністри з 47 країн, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.