Макрон: разговор с Зеленским был направлен на подготовку конференции по восстановлению Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Разговор двух президентов был направлен на подготовку конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Париже в следующий вторник, передает УНН.
Детали
Эммануэль Макрон говорил по телефону с Владимиром Зеленским в воскресенье, чтобы подготовиться к новой конференции в поддержку Украины.
"С президентом Зеленским мы подготовили конференции, которую Франция принимает во вторник: первую, международную для удовлетворения потребностей Украины, чтобы пережить зиму, и вторую с французскими компаниями, которые занимаются восстановлением страны", - сообщил президент Франции в Twitter.
"Мы синхронизировали наши позиции перед виртуальным саммитом G7 и конференцией поддержки в Париже. Мы обсудили выполнение нашего плана по десяти пунктам для мира, оборонного сотрудничества и энергетической стабильности", - написал президент Украины в Twitter.
Владимир Зеленский выступит в режиме видео во время этой конференции во вторник "за устойчивость и восстановление Украины", а премьер-министр Денис Шмыгаль будет присутствовать на мероприятии.
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По данным Елисейского дворца, в конференции примут участие главы государств, главы правительств, министры из 47 стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.