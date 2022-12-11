Разговор Зеленского и Байдена: обсудили важность формирования эффективной ПВО для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с американским коллегой Джозефом Байденом. Поблагодарил за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине.
Проц е сообщил Гарант в своем Telegram, передает УНН.
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“Это не только способствует достижению успеха на поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики”, — подчеркнул Гарант, имея введу помощь США.
Зеленский отметил, что Украина ценит помощь, оказываемую Штаты на восстановление энергосистемы Украины и надеется на дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере.
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“Обратил внимание на важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины. Нужно сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры. Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период”, — сказал Президент.
Добавим
До этого Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который был направлен на подготовку конференции по восстановлению Украины.