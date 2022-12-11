Разговор Зеленского и Байдена: обсудили важность формирования эффективной ПВО для Украины

Детали

“Это не только способствует достижению успеха на поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики”, — подчеркнул Гарант, имея введу помощь США.

Зеленский отметил, что Украина ценит помощь, оказываемую Штаты на восстановление энергосистемы Украины и надеется на дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере.

Цитата

“Обратил внимание на важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины. Нужно сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры. Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период”, — сказал Президент.

Добавим

До этого Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который был направлен на подготовку конференции по восстановлению Украины.