Розкажи нам свою Історію MyWAUDOG!

Деталі

Разом із постійними партнерами Savory, Pet Fashion, благодійним фондом Happy Paw, брендами Superium та WAUDOG будуть дарувати подарунки переможцям. Багато власників тварин вже чекали на нього та готові поділитися історіями про чотирилапих. Також дякуємо за інформаційну підтримку Українським Національним Новинам.

Історія Mywaudog — це конкурс, який проходить вже п’ятий рік поспіль. Всі учасники розповідають про своїх домашніх улюбленців. Як вони врятували їх, забрали із притулку або прихистили. Чи просто цікаву або зворушливу історію появи чотирилапого у сім’ї. Ми раді прочитати всі ваші історії та почути їх!

У конкурсі буде 10 переможців, які отримають круті бокси з яскравою амуніцією від WAUDOG, сухий корм та консерви від Savory, одяг або аксесуари для чотирилапих від Pet Fashion, біопакети та шапки із песиками від благодійного фонду Happy Paw, а також ветеринарні препарати від Superium.

Але навіть це ще не все!

За перемогу у окремій номінації “Найзворушливіша історія порятунку улюбленця” дарують особливий подарунковий бокс, але який? Це буде сюрприз. Можемо тільки сказати, що дуже приємний та корисний.

Як долучитися до цього конкурсу:

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1. Викладіть пост на сторінці з історією про вашого чотирилапого із 18.09. до 30.09.

2. Додайте хештег #waudog #mywaudog2023 — так організатори зможуть знайти вас та вашу особливу історію

3. Очікуйте результатів

Конкурс міжнародний (крім росії та білорусії), доставка за рахунок спонсорів по всьому світу!

Результати конкурсу оголосять 06.10. об 12:00 за київським часом в історії на сторінці collar_com. Закінчують приймати історії 30.09.23. об 00:00.

Усі партнери конкурсу обирають найцікавіші та найзворушливіші історії. Участь можуть взяти всі та долучитися до конкурсу, розповівши власну історію. Головне, щоб ця історія була ваша та вашого улюбленця.

Бажаємо успіхів всім!