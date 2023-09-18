Расскажи нам свою Историю MyWAUDOG!
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Компания COLLAR, украинский производитель инновационной продукции для домашних животных, объявляет о начале ежегодного конкурса История MyWAUDOG, передает УНН.
Детали
Вместе с постоянными партнерами Savory, Pet Fashion, благотворительным фондом Happy Paw, брендами Superium и WAUDOG будут дарить подарки победителям. Многие владельцы животных уже ждали его и готовы поделиться историями о четвероногих. Также благодарим за информационную поддержку Украинские Национальные Новости.
История Mywaudog — это конкурс, который проходит уже пятый год подряд. Все участники рассказывают о своих домашних любимцах. Как они спасли их, забрали из приюта или приютили. Или просто интересную или трогательную историю появления четвероногого в семье. Мы рады прочитать все ваши истории и услышать их!
В конкурсе будет 10 победителей, которые получат крутые боксы с яркой амуницией от WAUDOG, сухой корм и консервы от Savory, одежду или аксессуары для четвероногих от Pet Fashion, биопакеты и шапки с собачками от благотворительного фонда Happy Paw, а также ветеринарные препараты от Superium.
Но даже это еще не все!
За победу в отдельной номинации “Самая трогательная история спасения любимца” дарят особый подарочный бокс, но какой? Это будет сюрприз. Можем только сказать, что очень приятный и полезный.
Как присоединиться к этому конкурсу:
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1. Выложите пост на странице с историей о вашем четвероногом с 18.09. до 30.09.
2. Добавьте хэштег #waudog #mywaudog2023 — так организаторы смогут найти вас и вашу особую историю
3. Ожидайте результатов
Конкурс международный (кроме россии и белоруссии), доставка за счет спонсоров по всему миру!
Результаты конкурса объявят 06.10. в 12:00 по киевскому времени в истории на странице collar_com. Заканчивают принимать истории 30.09.23. в 00:00.
Все партнеры конкурса выбирают самые интересные и трогательные истории. Участие могут принять все и присоединиться к конкурсу, рассказав собственную историю. Главное, чтобы эта история была ваша и вашего любимца.
Желаем успехов всем!