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Розгляд апеляції у справі Кернеса призначено на 30 серпня

Розгляд апеляції у справі Кернеса призначено на 30 серпня

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Полтавський апеляційний суд призначив засідання з розгляду апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції у справі щодо Харківського міського голови Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блинника та Євгена Сміцького на 30 серпня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"Під час розгляду кримінального провадження щодо Геннадія Кернеса, Віталія Блинника та Євгена Сміцького, яке призначено до розгляду на 11:00 30 серпня 2019 року,.. заплановано здійснення онлайн-трансляції судового засідання", - вказали у суді.

У травні апеляційний суд відклав розгляд справи через те, що Кернес перебував на стаціонарному лікуванні в закордонній лікарні.

Нагадаємо, 2 березня 2015 року слідчими ГПУ Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.

10 серпня 2018-го Київський районний суд Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса та його охоронців "у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення". Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їх тривалу відсутність на суді як відмову від обвинувачення.

ГПУ подала апеляцію на рішення суду про закриття справи проти Кернеса.

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