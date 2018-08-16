ГПУ подала апеляцію на рішення суду про закриття справи проти Кернеса
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Генеральна прокуратура України подала апеляційну скаргу на рішення Київського районного суду Полтави про закриття кримінального провадження щодо міського голови Харкова Геннадія кернера та його охоронців. Про це написав на своїй сторінці у Facebook речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає УНН.
"Сьогодні, 16 серпня, Генпрокуратура встановленим порядком подала апеляційну скаргу до Київського районного суду м. Полтава на рішення цього суду про закриття справи стосовно Г.Кернеса", - зазначив він.
Нагадаємо, 10 серпня Київський районний суд Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса, його охоронців "у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення". Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їх тривала відсутність на суді як відмову від обвинувачення.
Прокуратура відкрила провадження за фактом закриття судом справи проти Кернеса.