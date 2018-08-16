ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела против Кернеса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Генеральная прокуратура Украины подала апелляционную жалобу на решение Киевского районного суда Полтавы о закрытии уголовного производства в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает УНН.
"Сегодня, 16 августа, Генпрокуратура установленным порядком подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд г. Полтава на решения этого суда о закрытии дела в отношении Кернеса", - отметил он.
Напомним, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса, его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.
Прокуратура открыла производство по факту закрытия судом дела против Кернеса.