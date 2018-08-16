ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела против Кернеса

"Сегодня, 16 августа, Генпрокуратура установленным порядком подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд г. Полтава на решения этого суда о закрытии дела в отношении Кернеса", - отметил он.



Напомним, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса, его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.

Прокуратура открыла производство по факту закрытия судом дела против Кернеса.