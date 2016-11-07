Роздрібна ціна на автогаз зростатиме — прогноз НТЦ “Психея”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 07 листопада 2016 р спостерігається стабільність роздрібних цін на світлі нафтопродукти, а також зростання вартості скрапленого газу. Такі дані наводить НТЦ “Психея”, передає УНН.
Ціна бензину А-92 євро на українських АЗС не змінилася і становить 22,20 грн / л, як і бензину А-95 євро — 22,91 грн / л. Вартість дизельного палива євро також залишилася на колишньому рівні — 20,33 грн / л.
Скраплений газ, який використовується в якості моторного палива, 07 листопада 2016 року на АГЗС / АГЗП в Україні подорожчав на 0,44% (5 коп / л) до 11,79 грн / л. Частка ціни на газ по відношенню до високооктановому бензину становить 51,4%.
Як свідчить короткостроковий прогноз НТЦ “Психея” потенціал зміни середньої ціни бензину А-95 євро в роздробі становить 44 коп / л.
Для бензину А-92 євро цей показник дорівнює 24 коп / л.
Протилежна ситуація спостерігається з автогазом, який ще не вичерпав потенціал до подорожчання. Для нього цей показник сьогодні становить 38 коп / л.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, мережі АЗС Socar, Shell та заправки групи “Приват” підвищили вартість автогазу.