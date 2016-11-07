Розничная цена на автогаз будет расти - прогноз НТЦ "Психея"

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 22,20 грн/л, как и бензина А-95 евро - 22,91 грн/л. Стоимость дизельного топлива евро также осталась на прежнем уровне - 20,33 грн/л.

Сжиженный газ, который используется в качестве моторного топлива, 7 ноября 2016 года на АГЗС/АГЗП в Украине подорожал на 0,44% (5 коп/л) до 11,79 грн/л. Доля цены на газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 51,4%.

Как показывает краткосрочный прогноз НТЦ "Психея" потенциал изменения средней цены бензина А-95 евро в рознице составляет 44 коп/л.

Для бензина А-92 евро этот показатель равен 24 коп/л.

Противоположная ситуация наблюдается с автогазом, еще не исчерпал потенциал к удорожанию. Для него этот показатель сегодня составляет 38 коп/л.

Напомним, как сообщал УНН, сети АЗС Socar, Shell и заправки группе "Приват" повысили стоимость автогаза.