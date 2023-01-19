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Розчленували та хотіли позбутися тіла дитини для продовження отримання виплат: засуджено батьків-вихователів

Київ • УНН

 • 3338854 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У Дніпропетровській області засудили батьків-вихователів будинку сімейного типу, які розчленували, спалили та притопили останки тіла дитини, щоб приховати її смерть і продовжувати отримувати виплати. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram Офісу Генпрокурора.

Розчленували та хотіли позбутися тіла дитини для продовження отримання виплат: засуджено батьків-вихователів

Цитата

"Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури та Офісу Генпрокурора у Верховному Суді домоглися залишення в силі рішення попередньої судової інстанції, яким засуджено батьків-вихователів будинку сімейного типу. Прокурори у судах довели, що засуджені вирішили приховати смерть малолітньої дитини, яка перебувала у них під наглядом, для продовження отримання виплат на її утримання", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Встановлено, що батьки-вихователі розчленували, спалили та притопили останки тіла дитини на дні водойми. Пізніше заявили про нібито її зникнення в органи поліції, заздалегідь вигадавши про це історію.

Попри невизнання сімейною парою своєї вини, ювенальні прокурори надали неспростовні докази вчинення злочину. Батьків-вихователів визнали винними у нарузі над тілом померлого та завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення та засуджено до 7 та 6 років за ґратами.

Нагадаємо

Наприкінці грудня правоохоронні органи затримали киянина, який систематично ґвалтував малолітню падчерку.

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