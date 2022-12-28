Систематично ґвалтував малолітню падчерку: судитимуть жителя Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Правоохоронні органи затримали киянина, який Систематично ґвалтував малолітню падчерку. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку за фактами зґвалтування малолітньої дівчинки (ст. 152 КК України)", - ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, у жовтні 2022 року до правоохоронних органів надійшла інформація від Центру соціально-психологічної реабілітації дітей про те, що поміщена до цього закладу 11-річна дівчинка, яку разом з 7-річною сестрою вилучили з неблагополучної родини, повідомила про факт сексуального насильства над нею з боку вітчима.
За результатами комплексу слідчих заходів, а також проведення психологічного дослідження дівчинки за допомогою "зеленої кімнати", інформація щодо вчинення відносно неї сексуального насильства підтвердилася.
Наразі триває розслідування можливого вчинення аналогічних протиправних дій стосовно малолітньої сестри потерпілої. Підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою.
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Доповнення
Жителя Хмельниччини засуджено до довічного позбавлення волі за зґвалтування малолітньої падчерки. Раніше чоловік вже відбув 10 років ув'язнення за зґвалтування власної доньки.