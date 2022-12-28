Системально насиловал малолетнюю падчерицу: будут судить жителя Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Правоохранительные органы задержали киевлянина, который систематически насиловал свою малолетнюю падчерицу. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Цитата
"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении мужчине по фактам изнасилования малолетней девочки (ст. 152 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, в октябре 2022 года в правоохранительные органы поступила информация от Центра социально-психологической реабилитации детей о том, что помещена в это заведение 11-летняя девочка, которую вместе с 7-летней сестрой изъяли из неблагополучной семьи, сообщила о факте сексуального насилия над ней со стороны отчима.
По результатам комплекса следственных мероприятий, а также проведение психологического исследования девочки с помощью "зеленой комнаты", информация о совершении в отношении нее сексуального насилия подтвердилась.
В настоящее время идет расследование возможного совершения аналогичных противоправных действий в отношении малолетней сестры потерпевшей. Подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей.
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Дополнение
Житель Хмельницкой области приговорен к пожизненному лишению свободы за изнасилование малолетней падчерицы. Ранее мужчина уже отбыл 10 лет заключения за изнасилование собственной дочери.