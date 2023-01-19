Расчленили и хотели избавиться от тела ребенка для продолжения получения выплат: осуждены родители-воспитатели
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Днепропетровской области осудили родителей-воспитателей дома семейного типа, которые расчленили, сожгли и притопили останки тела ребенка, чтобы скрыть его смерть и продолжать получать выплаты. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram Офиса Генпрокурора.
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"Ювенальные прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры и Офиса Генпрокурора в Верховном Суде добились оставления в силе решения предыдущей судебной инстанции, которым осуждены родители-воспитатели дома семейного типа. Прокуроры в судах доказали, что осужденные решили скрыть смерть малолетнего ребенка, который находился у них под присмотром, для продолжения получения выплат на его содержание", - говорится в сообщении.
Детали
Установлено, что родители-воспитатели расчленили, сожгли и притопили останки тела ребенка на дне водоема. Позже заявили о якобы его исчезновении в органы полиции, заранее придумав об этом историю.
Несмотря на непризнание семейной парой своей вины, ювенальные прокуроры предоставили неопровержимые доказательства совершения преступления. Родители-воспитатели были признаны виновными в надругательстве над телом умершего и заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления и приговорены к 7 и 6 годам за решеткой.
Напомним
В конце декабря правоохранительные органы задержали киевлянина, который систематически насиловал малолетнюю падчерицу.