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The Guardian

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Росію запідозрили у причетності до чорного піару проти вакцин

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Британське PR-агентство Fazze, судячи з усього пов'язане з Росією, пропонувало відеоблогерам і інфлюенсерам в соцмережах великі суми в обмін на антирекламу вакцини Pfizer/BioNTech, пише The Guardian, передає УНН.

Росію запідозрили у причетності до чорного піару проти вакцин

Деталі

"Французьким і німецьким ютуберам, блогерам і інфлюенсери пропонували отримати гроші від PR-агентства з очевидними зв'язками з Росією, яке нібито базується у Великій Британії, щоб вони говорили своїм передплатникам неправдиву інформацію, що вакцина Pfizer/BioNTech є причиною сотень смертей", - пише видання.

Зазначається, що Fazze, яка називала себе "інфлюенсерською маркетинговою платформою,.. що з'єднує блогерів і рекламодавців", стверджувала, що базується на 5 Percy Street в Лондоні, але не зареєстрована там. У вівторок вона закрила свій веб-сайт і закрила свій аккаунт в Instagram.

Минулого тижня агентство зв'язувалося з кількома французькими ютьюберами, що займаються питаннями охорони здоров'я та науки, і просило їх поганою англійською "пояснити,.. що рівень смертності серед вакцинованих Pfizer майже в 3 рази вище, ніж серед вакцинованих AstraZeneca", йдеться у матеріалі.

Інфлюенсерів, як повідомляєтьс, просили опублікувати посилання на YouTube, Instagram або TikTok на повідомлення в Le Monde, Reddit і на веб-сайті Ethical Hacker про витік звіту, що містить дані, які нібито підтверджують це твердження.

Стаття в Le Monde присвячена даним, нібито вкраденим російськими хакерами з Європейського агентства з лікарських засобів і пізніше опублікованими в даркнеті. Вона не містить інформації про показники смертності. Сторінки на двох інших сайтах були видалені.

Інфлюенсерів просили сказати своїм передплатникам, що "основні засоби масової інформації ігнорують цю тему", і запитати: "Чому деякі уряди активно купують вакцину Pfizer, яка є небезпечною для здоров'я людей?", пише видання. Зробити це вони повинні були так, ніби це їх незалежна точка зору.

Одним з тих, хто отримав пропозицію, був французький блогер Лео Грассет, ютьюбер з приблизно 1,2 млн підписників. Він виклав в Twitter скріншоти листування, додавши, що кампанія мала "колосальний бюджет".

Je sais que c'est du pain béni pour les complotistes, mais bon ça me semble important de montrer que vos youtubeurs/tiktokeurs favoris peuvent être les porte-paroles de ce qui semble être un conflit commercial dans ce cas précis (I guess)

— Léo Grasset (@dirtybiology) May 24, 2021

Доповнення

За даними ВООЗ, у всьому світі станом на 25 травня 2021 року було зареєстровано 167 011 807 підтверджених випадків COVID-19, включаючи 3 472 068 випадків смерті. Станом на 23 травня 2021 року у світі введено 1 489 727 128 доз вакцин.

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