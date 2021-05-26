Россию заподозрили в причастности к черному пиару против вакцин

Детали

"Французским и немецким ютуберам, блогерам и инфлюэнсерам предлагали получить деньги от PR-агентства с очевидными связями с Россией, якобы базирующегося в Великобритании, чтобы они говорили своим подписчикам ложную информацию, что вакцина Pfizer/BioNTech является причиной сотен смертей", - пишет издание.

Отмечается, что Fazze, которое называло себя "инфлюэнсерской маркетинговой платформой,.. соединяющей блогеров и рекламодателей", утверждала, что базируется на 5 Percy Street в Лондоне, но не зарегистрирована там. Во вторник она закрыла свой сайт и закрыла свой аккаунт в Instagram.

На прошлой неделе агентство связывалось с несколькими французскими ютьюберамы, занимающимися вопросами здравоохранения и науки, и просило их на плохом английском "объяснить,.. что уровень смертности среди вакцинированных Pfizer почти в 3 раза выше, чем среди вакцинированных AstraZeneca", говорится в материале.

Инфлюэнсеров, как сообщается, просили опубликовать ссылку на YouTube, Instagram или TikTok на сообщения в Le Monde, Reddit и на сайте Ethical Hacker об утечке отчета, содержащего данные, которые якобы подтверждают это утверждение.

Статья в Le Monde посвящена данным, якобы украденным российскими хакерами из Европейского агентства лекарственных средств и позже опубликованным в даркнете. Она не содержит информации о показателях смертности. Страницы на двух других сайтах были удалены.

Инфлюэнсеров просили сказать своим подписчикам, что "основные средства массовой информации игнорируют эту тему", и спросить: "Почему некоторые правительства активно покупают вакцину Pfizer, которая опасна для здоровья людей?", пишет издание. Сделать это они должны были так, будто это их независимая точка зрения.

Одним из тех, кто получил предложение, был французский блогер Лео Грассет, ютьюбер с примерно 1,2 млн подписчиков. Он выложил в Twitter скриншоты переписки, добавив, что у кампании был "колоссальный бюджет".

Je sais que c'est du pain béni pour les complotistes, mais bon ça me semble important de montrer que vos youtubeurs / tiktokeurs favoris peuvent être les porte-paroles de ce qui semble être un conflit commercial dans ce cas précis (I guess)

Дополнение

По данным ВОЗ, во всем мире по состоянию на 25 мая 2021 года было зарегистрировано 167 011 807 подтвержденных случаев COVID-19, включая 3 472 068 случаев смерти. По состоянию на 23 мая 2021 года в мире введено 1 489 727 128 доз вакцин.