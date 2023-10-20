росію відсторонили від спільноти фінансових розвідок світу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки призупинила членство росфінмоніторингу. Доступ росії до каналу комунікації, який існує між фінансовими розвідками світу відтепер буде обмежений. Про це повідомляє УНН із посиланням на портал Еґмонтської групи.
Деталі
У заяві Егмонтської групи повідомляється про глибоку стурбованість руйнівними наслідками поточної російської військової агресії проти України. Зазначають, що російський федеральний орган втратив довіру через свою позицію щодо дій і політики уряду рф, а також обрані ним способи комунікації. Група ухвалила рішення про відсторонення росії, в цілях збереження своєї репутації.
Цитата
«Довіра серйозно підірвана через позицію Росфінмоніторингу щодо дій і політики свого уряду, а також обрані ним способи комунікації. Задля збереження репутації Егмонтської групи у світовому просторі, група вирішила призупинити членство Росфінмоніторингу на час, необхідний для захисту інтересів Егмонтської групи та забезпечення досягнення її цілей», — пояснили в установі.
Довідково
Егмонтська група об'єднує розвідувальні підрозділи з усього світу для співпраці та обміну інформацією про відмивання грошей, фінансування тероризму та інших пов'язаних з ними злочинів. Егмонтська група також допомагає впроваджувати політику боротьби з відмиванням грошей, розроблену Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), яка базується в Парижі і встановлює глобальні стандарти боротьби з «брудними» грошима, а також Радою Безпеки ООН і міністрами фінансів країн «Великої двадцятки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ анонсували початок узгодження у ЄС 12-го пакету санкцій проти рф: в ОП відреагували