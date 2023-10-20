росію відсторонили від спільноти фінансових розвідок світу

Деталі

У заяві Егмонтської групи повідомляється про глибоку стурбованість руйнівними наслідками поточної російської військової агресії проти України. Зазначають, що російський федеральний орган втратив довіру через свою позицію щодо дій і політики уряду рф, а також обрані ним способи комунікації. Група ухвалила рішення про відсторонення росії, в цілях збереження своєї репутації.

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«Довіра серйозно підірвана через позицію Росфінмоніторингу щодо дій і політики свого уряду, а також обрані ним способи комунікації. Задля збереження репутації Егмонтської групи у світовому просторі, група вирішила призупинити членство Росфінмоніторингу на час, необхідний для захисту інтересів Егмонтської групи та забезпечення досягнення її цілей», — пояснили в установі.

Довідково

Егмонтська група об'єднує розвідувальні підрозділи з усього світу для співпраці та обміну інформацією про відмивання грошей, фінансування тероризму та інших пов'язаних з ними злочинів. Егмонтська група також допомагає впроваджувати політику боротьби з відмиванням грошей, розроблену Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), яка базується в Парижі і встановлює глобальні стандарти боротьби з «брудними» грошима, а також Радою Безпеки ООН і міністрами фінансів країн «Великої двадцятки.

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