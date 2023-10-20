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россию отстранили от сообщества финансовых разведок мира

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки приостановила членство росфинмониторинга. Доступ россии к каналу коммуникации, который существует между финансовыми разведками мира отныне будет ограничен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Эгмонтской группы.

россию отстранили от сообщества финансовых разведок мира

Детали

В заявлении Эгмонтской группы сообщается о глубокой обеспокоенности разрушительными последствиями текущей российской военной агрессии против Украины. Отмечается, что российский федеральный орган потерял доверие из-за своей позиции относительно действий и политики правительства рф, а также выбранных им способов коммуникации. Группа приняла решение об отстранении россии, в целях сохранения своей репутации.

Цитата

«Доверие серьезно подорвано из-за позиции Росфинмониторинга в отношении действий и политики своего правительства, а также выбранных им способов коммуникации. Для сохранения репутации Эгмонтской группы в мировом пространстве, группа решила приостановить членство Росфинмониторинга на время, необходимое для защиты интересов Эгмонтской группы и обеспечения достижения ее целей», — пояснили в учреждении.

Справочно

Эгмонтская группа объединяет разведывательные подразделения со всего мира для сотрудничества и обмена информацией об отмывании денег, финансировании терроризма и других связанных с ними преступлений. Эгмонтская группа также помогает внедрять политику борьбы с отмыванием денег, разработанную Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая базируется в Париже и устанавливает глобальные стандарты борьбы с «грязными» деньгами, а также Советом Безопасности ООН и министрами финансов стран «Большой двадцатки.

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