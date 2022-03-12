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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Росію та Білорусь відсторонили від ще одного спорту: відомі деталі

Росію та Білорусь відсторонили від ще одного спорту: відомі деталі

Київ • УНН

 • 118247 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Російські та білоруські спортсмени та офіційні особи отримали відсторонення від змагань під егідою Всесвітньої федерації карате (WKF), передає УНН з посиланням на сайт "WKF".

Деталі

З метою збереження цілісності змагань та забезпечення безпеки всіх учасників, було ухвалено рішення про заборону російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб, яка набуде чинності негайно. Ці виняткові заходи будуть постійно оцінюватися, оскільки "WKF" продовжить уважно стежити за ситуацією в Україні.

Цитата

"Сім’я карате об’єднана в солідарності з усіма, хто постраждав від цих жахливих подій. Незважаючи на те,
що ми не маємо бажання карати будь-якого спортсмена чи посадовця, який постраждав від цієї війни, ми
прагнемо захистити всю спільноту карате, зберігаючи в серці цінності карате: повагу, чесність і честь.

Оскільки найближчим часом у нас немає міжнародних заходів, ми взяли на себе зобов’язання ретельно
переглянути всі різні точки зору та позиції, щоб прийняти правильне рішення в інтересах нашого спорту.

Ми зробили необхідні кроки, щоб отримати повну підтримку більшості карате-спільноти у цьому делікатному питанні. Від імені сім’ї Карате WKF сподівається, що мир буде відновлено якнайшвидше", - йдеться у зверненні Всесвітньої федерації карате.

Нагадаємо

Мінус ще один вид спорту: Росія та Білорусь залишилися без гольфу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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