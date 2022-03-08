Мінус ще один вид спорту: Росія та Білорусь залишилися без гольфу

Що відомо

Рішення прийнято у зв’язку з військовою агресією РФ і Білорусі проти України. Федерація висловила підтримку Україні в цій війні.

Цитата

"IGF засмучена подіями в Україні. В єдності з олімпійським рухом підтримуємо заклики до миру. IGF вірить, що спорт може сприяти миру, що він об’єднує спортсменів і країни, руйнуючи бар’єри та створюючи взаєморозуміння між культурами. Однак, уважно розглянувши рекомендації МОК щодо дій, які мають бути вжиті щодо порушення Олімпійського перемир’я урядами Росії та Білорусі, IGF на знак солідарності з олімпійським рухом та для захисту цілісності спортивних змагань і безпеки всіх учасників не буде запрошувати та дозволяти участь російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб у міжнародних змаганнях під її юрисдикцією, в тому числі у командному чемпіонаті світу 2022 року серед аматорів", - сказано в оголошенні Міжнародної федерації гольфу.

Що передувало цьому

Раніше міжнародні федерації гімнастики, волейболу, боксу, з пляжного футболу, біатлону та інші відсторонили від виступів у змаганнях РФ і Білорусь.