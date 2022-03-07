Бан росіянам та білорусам: українські гімнасти вибороли шість медалей на турнірі в Катарі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У надскладний для України час наші спортсмени продовжили здобувати спортивні перемоги – шість медалей вибороли представники збірної України зі спортивної гімнастики на Кубку світу, який завершився у Досі (Катар). Про це інформує пресслужба НОК України, передає УНН.
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Ілля Ковтун зібрав повний комплект нагород – "золото" на брусах, "срібло" у вільних вправах і "бронзу" на перекладині. Назар Чепурний став срібним призером в опорному стрибку. Даніела Батрона посіла друге місце у вільних вправах і стала третьою на брусах.
Також відзначимо, що згідно з рішенням Міжнародної федерації гімнастики представники агресорів Росії та Білорусі більше не зможуть брати участь у змаганнях під егідою "FIG".
Зазначається, що було враховано останні рекомендації МОК, позицію Комісії атлетів FIG, а також глибоке занепокоєння та позиції, виражені багатьма федераціями гімнастики багатьох країн.
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