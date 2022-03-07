Бан россиянам и белорусам: украинские гимнасты завоевали шесть медалей на турнире в Катаре

Детали

Илья Ковтун собрал полный комплект наград - "золото" на брусьях "серебро" в вольных упражнениях и "бронзу" на перекладине. Назар Чепурной стал серебряным призером в опорном прыжке. Даниэла Батрона заняла второе место в вольных упражнениях и стала третьей на брусьях.

Также отметим, что согласно решению Международной федерации гимнастики представители агрессоров России и Беларуси больше не смогут участвовать в соревнованиях под эгидой "FIG".

Отмечается, что были учтены последние рекомендации МОК, позицию Комиссии атлетов FIG, а также глубокое беспокойство и позиции, выраженные многими федерациями гимнастики многих стран.

Напомним

В Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.