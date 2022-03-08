Минус еще один вид спорта: Россия и Беларусь остались без гольфа

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 мрта. УНН. Международная федерация гольфа (IGF) отлучила российских и белорусских спортсменов от соревнований из-за нападения России на Украину, сообщает УНН со ссылкой на сайт "IGF".

Что известно

Решение принято в связи с военной агрессией РФ и Беларуси против Украины. Федерация выразила поддержку Украине в этой войне.

Цитата

"IGF расстроена событиями в Украине. В единстве с олимпийским движением поддерживаем призывы к миру. IGF верит, что спорт может способствовать миру, что он объединяет спортсменов и страны, разрушая барьеры и создавая взаимопонимание между культурами. Однако, внимательно рассмотрев рекомендации МОК относительно действий, которые должны быть приняты относительно нарушения Олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси, IGF в знак солидарности с олимпийским движением и для защиты целостности спортивных соревнований и безопасности всех участников не будет приглашать и разрешить участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к международных соревнованиях под ее юрисдикцией, в том числе в командном чемпионате мира 2022 года среди любителей", - сказано в объявлении Международной федерации гольфа.

Что предшествовало этому

Ранее международные федерации гимнастики, волейбола, бокса, по пляжному футболу, биатлону и другие отстранили от выступлений в соревнованиях РФ и Беларусь.

Украинские Национальные Новости

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