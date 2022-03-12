Россию и Беларусь отстранили от еще одного спорта: известны детали

Детали

С целью сохранения целостности соревнований и обеспечения безопасности всех участников, было принято решение о запрете российских и белорусских спортсменов и официальных лиц, который вступит в силу немедленно. Эти исключительные меры будут постоянно оцениваться, поскольку "WKF" продолжит внимательно следить за ситуацией в Украине.

Цитата

"Семья каратэ объединена в солидарности со всеми, кто пострадал от этих ужасных событий. Несмотря на то,

что мы не имеем желания наказывать любого спортсмена или чиновника, который пострадал от этой войны, мы

стремимся защитить всю сообщество каратэ, сохраняя в сердце ценности каратэ: уважение, честность и честь.

Поскольку в ближайшее время у нас нет международных мер, мы взяли на себя обязательство тщательно

пересмотреть все различные точки зрения и позиции, чтобы принять правильное решение в интересах нашего спорта.

Мы сделали необходимые шаги, чтобы получить полную поддержку большинства каратэ-сообщества в этом деликатном вопросе. От имени семьи каратэ WKF надеется, что мир будет восстановлен как можно быстрее", - говорится в обращении Всемирной федерации каратэ.

Напомним

Минус еще один вид спорта: Россия и Беларусь остались без гольфа.