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Російський "Сбербанк" іде з європейського ринку

Російський "Сбербанк" іде з європейського ринку

Київ • УНН

 • 145022 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Російський "Сбербанк" іде з європейського ринку. У самому банку це рішення пояснюють тим, що його "дочки" у Європі зіткнулися з аномальним відпливом коштів, а над співробітниками нависла "загроза" їхньої безпеки, пише УНН з посиланням на DW.

Цитата

"Дочірні банки групи зіткнулися з аномальним відпливом грошових коштів та загрозою безпеці співробітників та відділень", - йдеться у заяві банку.

Раніше

Російські банки потрапили під жорсткі санкції Заходу через вторгення РФ в Україну.

Банки держави-агресора більше не працюватимуть в Україні.

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