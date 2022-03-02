КИЕВ. 2 марта. УНН. Российский "Сбербанк" уходит с европейского рынка. В самом банке это решение объясняют тем, что его "дочки" в Европе столкнулись с аномальным оттоком средств, а над сотрудниками нависла "угроза" их безопасности, пишет УНН со ссылкой на DW.