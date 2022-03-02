Российский "Сбербанк" уходит с европейского рынка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Российский "Сбербанк" уходит с европейского рынка. В самом банке это решение объясняют тем, что его "дочки" в Европе столкнулись с аномальным оттоком средств, а над сотрудниками нависла "угроза" их безопасности, пишет УНН со ссылкой на DW.
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"Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений", - говорится в заявлении банка.
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